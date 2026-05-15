Meiko Electronics präsentierte Quartalsergebnisse

Meiko Electronics stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 191,93 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 89,10 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 68,54 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55,05 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 758,59 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 569,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 240,57 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 206,81 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at