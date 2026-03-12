Melcor Developments stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Melcor Developments hat am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 187,1 Millionen CAD – ein Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Melcor Developments 170,5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,92 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,10 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,47 Prozent auf 410,55 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 349,50 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

