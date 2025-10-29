Daimler Aktie
WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073
|Schwieriges Umfeld
|
29.10.2025 09:21:46
Mercedes-Benz meldet Gewinneinbruch - höhere Marge in Q3 - Aktie sehr stark
Im dritten Quartal sanken die Konzernerlöse laut Mitteilung um 7 Prozent auf 32,147 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn (EBIT) brach um über zwei Drittel auf 750 Millionen Euro ein. Im Kerngeschäft mit Premiumautos (Cars) kletterte die bereinigte operative Rendite leicht auf 4,8 von 4,7 Prozent. Analysten haben im Konsens mit einer Marge von nur 4,0 Prozent gerechnet. In den ersten neun Monaten kommt Cars somit auf eine Rendite von 5,7 (Vorjahr: 8,0) Prozent.
Für das laufende Jahr rechnet der Stuttgarter Autokonzern inklusive US-Zöllen weiterhin mit einer Rendite im Autogeschäft zwischen 4 bis 6 Prozent. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz noch eine Marge von 8,1 Prozent erzielt. Für das Van-Geschäft wird nach wie vor mit einer Rendite von 8 bis 10 Prozent gerechnet. Der Konzernabsatz und -umsatz sollen gegenüber dem Vorjahr weiterhin deutlich sinken.
Mercedes-Benz-Aktie gefragt
Der Quartalsbericht von Mercedes-Benz kommt am Mittwoch bei den Anlegern gut an. Wie der RBC-Experte Tom Narayan in einem ersten Kommentar schrieb, hat der Autobauer im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, was dem bisherigen Verlauf der Berichtssaison im Sektor entspreche. Via XETRA geht es für die Mercedes-Aktie stellenweise 5,14 Prozent nach oben auf 57,46 Euro.
"Alles in allem ein sehr starkes Quartal im Kontext des globalen Zoll- und Wirtschaftsumfelds", schrieb Jose Asumendi von der Bank JPMorgan. Die Anleger störten sich vorbörslich nicht am Ausblick, der nach Einschätzung einzelner Experten "nur bestätigt wurde". Narayan glaubt, dass der Konsens vor diesem Hintergrund eigentlich etwas sinken müsste. Er vermutet dahinter aber eine konservative Denkweise des Autobauers.
DOW JONES / dpa-AFX
