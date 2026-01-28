Meritage Homes Aktie
WKN: 876864 / ISIN: US59001A1025
|
28.01.2026 23:38:36
Meritage Homes Reports Lower Q4 Profit
(RTTNews) - Meritage Homes Corporation (MTH) on Wednesday reported a significant year-over-year decline in fourth-quarter 2025 earnings, reflecting lower homebuilding margins and reduced profitability compared with the same period in 2024.
For the fourth quarter, total closing revenue declined 12 percent to $1.43 billion from $1.61 billion a year earlier, as home closing revenue fell to $1.41 billion from $1.60 billion despite a modest increase in land closing revenue.
Net earnings fell 51 percent year over year to $84.0 million, compared with $172.6 million in the fourth quarter of 2024. Earnings per share declined accordingly, with basic EPS at $1.21 versus $2.39 last year and EPS at $1.20 compared with $2.36 in the prior-year period.
MTH closed Wednesday's trading at $69.18, down $0.39 or 0.56 percent on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meritage Homes Corp.
|
27.01.26
|Ausblick: Meritage Homes stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: Meritage Homes mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Meritage Homes präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Meritage Homes informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Meritage Homes Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Meritage Homes Corp.
|57,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed lässt Leitzins unverändert: ATX: Kaum verändert in den Feierabend -- DAX zur Wochenmitte letztlich leichter --US-Börsen gehen wenig bewegt aus dem Handel -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX tendierte seitwärts. Am deutschen Aktienmarkt waren unterdessen Verluste zu sehen. An der Wall Street verlief der Handel in ruhigen Bahnen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.