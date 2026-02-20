20.02.2026 18:49:39

Merz als CDU-Vorsitzender wiedergewählt

STUTTGART (dpa-AFX) - Die CDU hat ihren Vorsitzenden Friedrich Merz mit großer Mehrheit wiedergewählt. Beim Parteitag in Stuttgart stimmten 878 Delegierte für den Bundeskanzler. Es wurden 963 gültige Stimmen abgegeben./mfi/bk/sam/poi/DP/men

