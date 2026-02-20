TimkenSteel Aktie
WKN DE: A116LK / ISIN: US8873991033
|
20.02.2026 03:17:35
Metallus Inc. Q4 Loss Declines
(RTTNews) - Metallus Inc. (MTUS) reported Loss for fourth quarter of -$14.3 million
The company's bottom line came in at -$14.3 million, or -$0.34 per share. This compares with -$21.4 million, or -$0.50 per share, last year.
Excluding items, Metallus Inc. reported adjusted earnings of -$7.7 million or -$0.18 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.1% to $267.3 million from $240.5 million last year.
Metallus Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$14.3 Mln. vs. -$21.4 Mln. last year. -EPS: -$0.34 vs. -$0.50 last year. -Revenue: $267.3 Mln vs. $240.5 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TimkenSteel Corp
|
18.02.26
|Ausblick: TimkenSteel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: TimkenSteel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: TimkenSteel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: TimkenSteel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu TimkenSteel Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TimkenSteel Corp
|17,70
|-1,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street schließt tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.