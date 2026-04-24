Metro legte Quartalsergebnis vor

Metro hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,990 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,11 Milliarden CAD – ein Plus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Metro 4,91 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at