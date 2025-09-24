Micron Technology Aktie
Micron Technology-Aktie dennoch schwächer: Umsatz und Gewinn deutlich gestiegen
Für Micron Technology ist das vierte Geschäftsquartal 2025 mit einem deutlichen Gewinnsprung zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,79 US-Dollar auf 2,83 US-Dollar und lag damit über den Analystenerwartungen, die sich im Vorfeld auf 2,81 US-Dollar je Anteilsschein belaufen hatten.
Im Gesamtjahr verdiente Micron 7,59 US-Dollar je Aktie nach 0,70 US-Dollar beim EPS im Vorjahr und Analystenschätzungen von 8,06 US-Dollar.
Auch der Umsatz entwickelte sich deutlich positiv und stieg im letzten Quartal von 7,75 Milliarden US-Dollar auf nunmehr 11,32 Milliarden US-Dollar (Analystenerwartungen: 11,16 Milliarden US-Dollar). Im Gesamtjahr erlöste Micron mit 37,38 Milliarden US-Dollar ebenfalls deutlich mehr, nachdem im Vorjahr noch Erlöse von 25,11 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Hier hatten Analysten im Vorfeld einen Umsatzwert von 37,16 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.
Die Micron-Aktie zeigte sich am Mittwoch an der NASDAQ letztlich 2,82 Prozent tiefer bei 161,71 US-Dollar.
