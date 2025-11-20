Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Der NASDAQ 100 zeigte sich am vierten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,38 Prozent tiefer bei 24 054,38 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1,99 Prozent stärker bei 25 131,49 Punkten, nach 24 640,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 021,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 222,95 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,36 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 20.10.2025, bei 25 141,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23 249,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, lag der NASDAQ 100 bei 20 667,10 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,68 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 542,20 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,87 Prozent auf 737,00 USD), Keurig Dr Pepper (+ 1,19 Prozent auf 27,21 USD), Paccar (+ 1,15 Prozent auf 97,60 USD), O Reilly Automotive (+ 0,31 Prozent auf 99,01 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 0,31 Prozent auf 422,32 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Micron Technology (-10,87 Prozent auf 201,37 USD), Datadog A (-9,49 Prozent auf 159,57 USD), MercadoLibre (-8,54 Prozent auf 1 899,75 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7,84 Prozent auf 206,02 USD) und Palo Alto Networks (-7,42 Prozent auf 185,07 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 83 287 086 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,826 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,43 Prozent, die höchste im Index.

