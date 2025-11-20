Verluste in New York: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus

Der NASDAQ 100 bewegt sich am vierten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,76 Prozent leichter bei 24 207,28 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 25 131,49 Zählern und damit 1,99 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 640,52 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 162,41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 222,95 Zählern.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,74 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.10.2025, bei 25 141,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, stand der NASDAQ 100 bei 23 249,57 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2024, den Wert von 20 667,10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 15,41 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,93 Prozent auf 737,37 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,64 Prozent auf 23,70 USD), Paccar (+ 1,32 Prozent auf 97,76 USD), Biogen (+ 0,96 Prozent auf 169,55 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 0,82 Prozent auf 27,11 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Micron Technology (-8,77 Prozent auf 206,10 USD), Datadog A (-8,00 Prozent auf 162,21 USD), Palo Alto Networks (-7,38 Prozent auf 185,15 USD), MercadoLibre (-7,37 Prozent auf 1 924,19 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-7,20 Prozent auf 173,08 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 52 651 237 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,826 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 weist die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at