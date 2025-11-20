Börse New York: NASDAQ 100 verliert

Aktuell ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,62 Prozent schwächer bei 24 487,23 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,99 Prozent auf 25 131,49 Punkte an der Kurstafel, nach 24 640,52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24 436,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 222,95 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 1,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 141,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, lag der NASDAQ 100 bei 23 249,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20 667,10 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 16,74 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 6,79 Prozent auf 750,50 USD), Tesla (+ 2,57 Prozent auf 414,38 USD), Paccar (+ 2,57 Prozent auf 98,97 USD), Synopsys (+ 2,38 Prozent auf 395,48 USD) und Diamondback Energy (+ 2,33 Prozent auf 152,16 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Micron Technology (-7,14 Prozent auf 209,80 USD), Datadog A (-6,00 Prozent auf 165,74 USD), MercadoLibre (-5,87 Prozent auf 1 955,16 USD), Palo Alto Networks (-5,10 Prozent auf 189,70 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-4,50 Prozent auf 178,11 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 34 186 721 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,826 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,45 erwartet. Im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,43 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

