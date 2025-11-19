KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
19.11.2025 10:07:00
Microsoft, Nvidia und Anthropic: Milliarden-Deal für KI
Microsoft, Nvidia und Anthropic haben einen Milliarden-Deal angekündigt. Die Partnerschaft bindet Anthropic enger an die beiden Konzerne. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!