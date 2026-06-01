Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
01.06.2026 08:15:21
Middle East: Kuwait hit by missiles and drones
Kuwait has come under aerial attack, while the US has been hitting military sites in Iran. The Iranian Revolutionary Guard says it has hit a US base in response. Follow DW for the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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