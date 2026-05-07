MIDDLEBY CORP Q1 Income Climbs

(RTTNews) - MIDDLEBY CORP (MIDD) announced a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $85.28 million, or $1.81 per share. This compares with $85.06 million, or $1.56 per share, last year.

Excluding items, MIDDLEBY CORP reported adjusted earnings of $101.95 million or $2.16 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 15.0% to $839.90 million from $730.62 million last year.

MIDDLEBY CORP earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $85.28 Mln. vs. $85.06 Mln. last year. -EPS: $1.81 vs. $1.56 last year. -Revenue: $839.90 Mln vs. $730.62 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.27 To $ 2.39 Next quarter revenue guidance: $ 815 M To $ 850 M Full year EPS guidance: $ 9.54 To $ 9.70 Full year revenue guidance: $ 3.36 B To $ 3.44 B

The company expects adjusted EBITDA for the second quarter in the range of$180-$192 million

For the full year 2026, the company now expects adjusted EBITDA $180-$192 million