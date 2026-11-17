(RTTNews) - Midera Food Processing, Inc. (MFP) released earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $20.9 million, or $0.46 per share. This compares with $14.3 million, or $0.32 per share, last year.

Excluding items, Midera Food Processing, Inc. reported adjusted earnings of $24.5 million or $0.54 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.1% to $228.9 million from $202.3 million last year.

Midera Food Processing, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $20.9 Mln. vs. $14.3 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.32 last year. -Revenue: $228.9 Mln vs. $202.3 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 953 M To $ 973 M