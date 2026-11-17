(RTTNews) - Midera Food Processing, Inc. (MFP)Tuesday said it raised the full-year guidance following improved third-quarter results, now expecting higher sales and adjusted EBITDA.

The company currently expects fiscal 2026 sales of $953 million to $973 million, compared with its previous range of $935 million to $965 million, a growth of about 13% year-over-year. Organic sales are expected to grow approximately 7%.

Estimated standalone adjusted EBITDA is now projected at $168 million to $178 million, up from the previous range of $160 million to $176 million. This represents growth of approximately 24%.

Third-quarter profit increased to $20.9 million, or $0.46 per share from $14.3 million, or $0.32 per share, last year. Excluding items, adjusted earnings were $24.5 million or $0.54 per share for the period.

Adjusted EBITDA rose 44.9% to $43 million from $30 million in the prior year period.

Revenue for the quarter rose 13.1% to $228.9 million from $202.3 million last year.

On the Nasdaq, Midera shares dropped 1.97% on Monday before closing at $43.43.