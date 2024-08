Milliardendeal: CrownRock veräußert Occidental Petroleum-Aktien - Kauft Warren Buffetts Berkshire Hathaway zu?

• Verkauf von CrownRock LP an Occidental Petroleum• CrownRock erhält im Gegenzug Aktien - und will diese direkt wieder verkaufen• Spekulationen: Greift ein bekannter Investor zu?

CrownRock verkauft Occidental Petroleum-Aktien

Occidental Petroleum gab am Montag den Start des Angebots von 29.560.619 Occidental Petroleum-Stammaktien durch CrownRock Holdings bekannt. Als verkaufender Aktionär erhält CrownRock entsprechend auch den gesamten Erlös aus dem Angebot.

Als Zeichner des Angebots fungieren JPMorgan, Morgan Stanley und RBC Capital Markets. "Die Zeichner können die Stammaktien von Zeit zu Zeit in einer oder mehreren Transaktionen an der New York Stock Exchange, im Over-the-Counter-Markt, durch ausgehandelte Transaktionen oder auf andere Weise zu den jeweils geltenden Marktpreisen zum Zeitpunkt des Verkaufs, zu marktüblichen Preisen oder zu ausgehandelten Preisen zum Verkauf anbieten", heißt es in der Pressemitteilung von Occidental Petroleum.

Die rund 29,6 Millionen Occidental-Aktien im Wert von etwa 1,7 Milliarden US-Dollar erhielt CrownRock laut Barron’s als Teil einer Gegenleistung in Höhe von etwa 12 Milliarden US-Dollar (größtenteils Bargeld) für das Öl - und Gasunternehmen CrownRock LP, das es Anfang August an Occidental Petroleum verkauft hatte.

Spekulationen: Könnte Buffetts Berkshire Hathaway zugreifen?

Nun scheint das Unternehmen keine Zeit verlieren zu wollen, die Occidental-Aktien, die es erhalten hat, zu Geld zu machen.

Am Markt wird bereits spekuliert ob die Occidental-Papiere womöglich einen allseits bekannten Abnehmer finden könnten. Das Investmentvehikel von Börsenlegende Warren Buffett, Berkshire Hathaway, wird als möglicher Interessent gehandelt - auch wenn Berkshire in der Pressemitteilung von Occidental Petroleum nicht erwähnt wird.

Wie Barron’s berichtet, kaufe Warren Buffett gerne Occidental-Aktien, wenn sie für weniger als 60 US-Dollar pro Aktie zu haben sind - und am Montag hatten die Papiere die Sitzung an der NYSE 0,98 Prozent höher bei 58,98 US-Dollar beendet. Am Dienstag verlieren sie im NYSE-Handel zeitweise 2,49 Prozent auf 57,51 US-Dollar.





Berkshire Hathaway hatte bereits im ersten Quartal 2024 4.302.324 Occidental Petroleum-Aktien zugekauft und besaß damit Ende März rund 255 Millionen Aktien des Konzerns. Zum Stichtag waren diese 16,119 Milliarden US-Dollar wert und nahmen damit 4,86 Prozent des gesamten Berkshire-Depots ein. Die Investmentgesellschaft von Warren Buffett ist mit einem Anteil von etwa 28 Prozent der größte Aktionär von Occidental Petroleum.

