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24.07.2026 06:31:29
MindWalk: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
MindWalk hat am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MindWalk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,0 Millionen USD im Vergleich zu 4,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,220 USD. Im Vorjahr waren -0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 35,97 Prozent auf 11,27 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,60 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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