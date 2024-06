Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Minus

Um 09:12 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 1,23 Prozent auf 4 989,40 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,343 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,464 Prozent auf 5 027,86 Punkte an der Kurstafel, nach 5 051,31 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 982,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 027,86 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 10.05.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 085,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 4 961,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, bei 4 289,79 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 10,56 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit adidas (-0,22 Prozent auf 230,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,22 Prozent auf 461,00 EUR), Deutsche Telekom (-0,35 Prozent auf 22,51 EUR), Deutsche Börse (-0,37 Prozent auf 187,25 EUR) und Eni (-0,40 Prozent auf 13,93 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Air Liquide (-10,63 Prozent auf 167,08 EUR), BNP Paribas (-4,49 Prozent auf 63,42 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-1,92 Prozent auf 748,50 EUR), Stellantis (-1,88 Prozent auf 19,79 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,24 Prozent auf 111,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 285 693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 379,425 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,28 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at