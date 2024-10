Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten

Der STOXX 50 setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:11 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,36 Prozent auf 4 438,10 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,173 Prozent auf 4 446,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 454,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 437,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 446,44 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,07 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 03.09.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 512,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 508,77 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 03.10.2023, bei 3 852,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 8,46 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell HSBC (+ 0,84 Prozent auf 6,82 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,77 Prozent auf 25,41 GBP), Novartis (+ 0,73 Prozent auf 97,94 CHF), AstraZeneca (+ 0,61 Prozent auf 120,19 GBP) und Unilever (+ 0,60 Prozent auf 48,72 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,41 Prozent auf 56,54 EUR), SAP SE (-1,20 Prozent auf 201,30 EUR), Richemont (-1,05 Prozent auf 132,10 CHF), Enel (-1,04 Prozent auf 7,05 EUR) und BAT (-1,00 Prozent auf 26,80 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 634 354 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 472,269 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie mit 5,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,12 Prozent bei der HSBC-Aktie an.

