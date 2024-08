Minuszeichen in Europa: STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Um 12:09 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,55 Prozent auf 4 466,26 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,057 Prozent auf 4 488,27 Punkte an der Kurstafel, nach 4 490,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 459,22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 490,05 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,299 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 01.07.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 507,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.05.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 391,41 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 01.08.2023, bei 4 015,64 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 9,15 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,48 Prozent auf 28,82 GBP), BAT (+ 1,40 Prozent auf 27,84 GBP), BP (+ 0,80 Prozent auf 4,63 GBP), GSK (+ 0,22 Prozent auf 15,15 GBP) und Rio Tinto (+ 0,06 Prozent auf 50,29 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen HSBC (-5,06 Prozent auf 6,68 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,12 Prozent auf 39,55 EUR), UniCredit (-3,01 Prozent auf 36,86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,37 Prozent auf 59,71 EUR) und Reckitt Benckiser (-2,13 Prozent auf 40,89 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 12 342 526 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 530,114 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,28 Prozent bei der HSBC-Aktie an.

Redaktion finanzen.at