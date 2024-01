Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell

Der MDAX zeigt sich am Freitag wenig verändert.

Um 12:09 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent leichter bei 25 550,30 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 241,240 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,346 Prozent auf 25 641,40 Punkte an der Kurstafel, nach 25 552,88 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 491,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 755,32 Punkten lag.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 2,78 Prozent. Vor einem Monat, am 19.12.2023, wurde der MDAX auf 27 156,95 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 19.10.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 24 437,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, betrug der MDAX-Kurs 28 100,07 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 4,80 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 1,75 Prozent auf 34,93 EUR), KION GROUP (+ 1,69 Prozent auf 39,04 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,65 Prozent auf 126,25 EUR), Siltronic (+ 1,33 Prozent auf 91,40 EUR) und Vitesco Technologies (+ 1,09 Prozent auf 83,25 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Nordex (-2,89 Prozent auf 9,07 EUR), HelloFresh (-2,57 Prozent auf 11,76 EUR), EVOTEC SE (-1,72 Prozent auf 14,33 EUR), LANXESS (-1,52 Prozent auf 25,91 EUR) und Knorr-Bremse (-1,43 Prozent auf 56,64 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 830 136 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 16,927 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,16 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

