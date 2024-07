Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt zum Start

So bewegt sich der DAX heute.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,39 Prozent auf 18 226,78 Punkte zurück. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,763 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,237 Prozent schwächer bei 18 255,35 Punkten in den Handel, nach 18 298,72 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 223,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 255,35 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,241 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 26.06.2024, bewegte sich der DAX bei 18 155,24 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 26.04.2024, einen Wert von 18 161,01 Punkten auf. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 26.07.2023, mit 16 131,46 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,69 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 0,89 Prozent auf 23,90 EUR), Beiersdorf (+ 0,55 Prozent auf 136,05 EUR), Deutsche Börse (+ 0,50 Prozent auf 189,10 EUR), adidas (+ 0,44 Prozent auf 230,10 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,43 Prozent auf 254,60 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen BASF (-3,61 Prozent auf 43,16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,67 Prozent auf 61,91 EUR), BMW (-1,04 Prozent auf 87,28 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,91 Prozent auf 103,70 EUR) und Sartorius vz (-0,88 Prozent auf 226,40 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Aktuell weist die BASF-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 400 155 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 226,091 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,33 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

