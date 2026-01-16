Minuszeichen in Frankfurt: DAX in Rot

Am Freitag gibt der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,37 Prozent auf 25 259,15 Punkte nach. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,170 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,065 Prozent tiefer bei 25 336,01 Punkten, nach 25 352,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25 354,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 242,20 Punkten verzeichnete.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 0,043 Prozent. Vor einem Monat, am 16.12.2025, stand der DAX noch bei 24 076,87 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.10.2025, den Stand von 24 272,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, wies der DAX einen Stand von 20 655,39 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,93 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 448,98 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 4,21 Prozent auf 133,60 EUR), Infineon (+ 1,60 Prozent auf 42,27 EUR), RWE (+ 1,34 Prozent auf 51,44 EUR), Merck (+ 0,78 Prozent auf 129,90 EUR) und Fresenius SE (+ 0,58 Prozent auf 49,94 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Brenntag SE (-3,74 Prozent auf 50,44 EUR), BASF (-2,89 Prozent auf 44,95 EUR), SAP SE (-2,29 Prozent auf 200,90 EUR), Deutsche Telekom (-1,33 Prozent auf 27,49 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,31 Prozent auf 101,50 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3 329 656 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 234,663 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,45 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,17 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

