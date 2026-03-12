Minuszeichen in Frankfurt: DAX mittags leichter

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,08 Prozent tiefer bei 23 620,67 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,045 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,263 Prozent auf 23 577,82 Punkte an der Kurstafel, nach 23 640,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 23 487,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 659,16 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 2,70 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 852,69 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 12.12.2025, bei 24 186,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, wies der DAX einen Wert von 22 676,41 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 3,74 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Bei 22 927,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 13,13 Prozent auf 22,75 EUR), RWE (+ 3,59 Prozent auf 55,46 EUR), Daimler Truck (+ 3,36 Prozent auf 43,41 EUR), Hannover Rück (+ 3,31 Prozent auf 255,60 EUR) und Symrise (+ 3,22 Prozent auf 72,40 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Deutsche Bank (-3,98 Prozent auf 26,06 EUR), Commerzbank (-2,41 Prozent auf 30,76 EUR), Continental (-2,31 Prozent auf 62,58 EUR), Siemens (-1,75 Prozent auf 224,20 EUR) und Infineon (-1,25 Prozent auf 41,03 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 3 004 155 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 193,160 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,12 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at