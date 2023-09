Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,25 Prozent leichter bei 15 217,09 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,577 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,199 Prozent tiefer bei 15 225,58 Punkten, nach 15 255,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 211,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 237,59 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,91 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wies der DAX einen Stand von 15 631,82 Punkten auf. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 27.06.2023, mit 15 846,86 Punkten bewertet. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.09.2022, den Stand von 12 139,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 8,16 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Continental (+ 2,31 Prozent auf 66,30 EUR), Deutsche Bank (+ 0,91 Prozent auf 10,19 EUR), Covestro (+ 0,71 Prozent auf 50,98 EUR), Siemens (+ 0,60 Prozent auf 130,70 EUR) und SAP SE (+ 0,51 Prozent auf 121,60 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Zalando (-1,94 Prozent auf 21,20 EUR), Rheinmetall (-1,56 Prozent auf 246,90 EUR), Allianz (-1,19 Prozent auf 227,70 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,14 Prozent auf 22,45 EUR) und RWE (-1,10 Prozent auf 35,20 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 961 198 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 145,534 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,71 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

