Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter

Der DAX verliert am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Donnerstag fällt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,25 Prozent auf 16 614,91 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,674 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,195 Prozent auf 16 623,89 Punkte an der Kurstafel, nach 16 656,44 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 16 610,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 16 626,81 Einheiten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,37 Prozent nach oben. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 07.11.2023, den Stand von 15 152,64 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.09.2023, den Wert von 15 718,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.12.2022, verzeichnete der DAX einen Wert von 14 261,19 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 18,09 Prozent nach oben. Bei 16 727,07 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 13 976,44 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 1,11 Prozent auf 191,55 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,00 Prozent auf 76,78 EUR), Merck (+ 0,89 Prozent auf 142,00 EUR), QIAGEN (+ 0,76 Prozent auf 38,69 EUR) und Hannover Rück (+ 0,60 Prozent auf 219,60 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-2,90 Prozent auf 21,77 EUR), Siemens Energy (-2,83 Prozent auf 11,52 EUR), Continental (-2,02 Prozent auf 71,80 EUR), Commerzbank (-1,87 Prozent auf 11,26 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,47 Prozent auf 26,79 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 871 108 Aktien gehandelt. Mit 172,110 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Mit 8,32 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

