Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich leichter

Der LUS-DAX bewegte sich am Dienstagabend auf rotem Terrain.

Letztendlich stand im XETRA-Handel ein Minus von 0,87 Prozent auf 19 202,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 19 448,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 148,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, einen Stand von 18 965,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 322,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 372,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 14,68 Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 496,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 5,06 Prozent auf 511,00 EUR), Covestro (+ 3,79 Prozent auf 58,06 EUR), Siemens Energy (+ 2,66 Prozent auf 33,95 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,54 Prozent auf 33,56 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,18 Prozent auf 286,10 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Henkel vz (-2,89 Prozent auf 81,96 EUR), Infineon (-2,72 Prozent auf 30,61 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,22 Prozent auf 39,14 EUR), adidas (-2,14 Prozent auf 232,80 EUR) und Sartorius vz (-2,10 Prozent auf 246,90 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 9 051 234 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 239,949 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,73 erwartet. Mit 8,08 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at