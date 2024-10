Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Minus

Schlussendlich verlor der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,73 Prozent auf 19 036,50 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 18 962,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 113,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.09.2024, den Wert von 18 659,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 03.07.2024, den Stand von 18 407,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 059,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 13,69 Prozent aufwärts. Bei 19 496,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 1,50 Prozent auf 33,88 EUR), Zalando (+ 1,11 Prozent auf 29,18 EUR), Commerzbank (+ 0,90 Prozent auf 16,17 EUR), Siemens Energy (+ 0,59 Prozent auf 34,19 EUR) und BASF (+ 0,50 Prozent auf 47,48 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Porsche Automobil vz (-3,57 Prozent auf 39,14 EUR), Continental (-3,48 Prozent auf 54,88 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,92 Prozent auf 32,59 EUR), Infineon (-2,86 Prozent auf 29,76 EUR) und Porsche (-2,48 Prozent auf 69,24 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 986 471 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 238,316 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,11 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at