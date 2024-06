Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus

Letztendlich schloss der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 18 497,50 Punkten ab.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 358,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 515,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.05.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 767,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 17 765,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, einen Stand von 15 964,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 10,47 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,09 Prozent auf 23,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,06 Prozent auf 233,40 EUR), Sartorius vz (+ 1,84 Prozent auf 248,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,63 Prozent auf 65,52 EUR) und Henkel vz (+ 0,45 Prozent auf 84,92 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Porsche (-2,36 Prozent auf 73,60 EUR), Bayer (-2,19 Prozent auf 27,48 EUR), RWE (-1,67 Prozent auf 33,61 EUR), Commerzbank (-1,48 Prozent auf 15,35 EUR) und BASF (-1,39 Prozent auf 46,15 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 610 300 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 207,019 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,95 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at