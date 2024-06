Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start im Minus

Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,01 Prozent auf 18 512,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18 548,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 486,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 18 767,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 17 789,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, bei 15 964,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 10,56 Prozent nach oben. Bei 18 888,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Covestro (+ 2,23 Prozent auf 49,58 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,54 Prozent auf 467,60 EUR), Sartorius vz (+ 1,25 Prozent auf 251,60 EUR), Hannover Rück (+ 0,95 Prozent auf 235,00 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,80 Prozent auf 55,24 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Commerzbank (-0,75 Prozent auf 15,23 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,64 Prozent auf 26,47 EUR), Deutsche Bank (-0,54 Prozent auf 15,20 EUR), adidas (-0,52 Prozent auf 228,50 EUR) und Infineon (-0,49 Prozent auf 37,53 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 314 084 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 207,019 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at