Minuszeichen in Frankfurt: MDAX beendet den Handel mit Verlusten

Am Freitag verlor der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,68 Prozent auf 25 407,68 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 252,580 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,008 Prozent auf 25 579,25 Punkte an der Kurstafel, nach 25 581,27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Freitag bei 25 322,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 616,52 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 0,608 Prozent nach. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 10.12.2024, einen Stand von 26 855,37 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 10.10.2024, den Stand von 26 745,79 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 10.01.2024, einen Wert von 26 247,69 Punkten auf.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Ströer SE (+ 19,78 Prozent auf 55,10 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,30 Prozent auf 46,96 EUR), Siltronic (+ 2,07 Prozent auf 45,40 EUR), Bechtle (+ 1,82 Prozent auf 30,14 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,61 Prozent auf 97,90 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil TRATON (-9,26 Prozent auf 26,45 EUR), WACKER CHEMIE (-6,29 Prozent auf 63,42 EUR), HelloFresh (-6,22 Prozent auf 11,92 EUR), FUCHS SE VZ (-5,34 Prozent auf 40,10 EUR) und Aurubis (-4,15 Prozent auf 70,45 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 11 697 270 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 21,911 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,97 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at