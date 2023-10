Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Zum Handelsende hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Dienstag schloss der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 24 976,80 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 228,833 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,230 Prozent auf 24 961,78 Punkte an der Kurstafel, nach 25 019,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 103,06 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 685,31 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, lag der MDAX-Kurs bei 27 316,05 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 17.07.2023, bei 27 724,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2022, betrug der MDAX-Kurs 22 983,03 Punkte.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Minus von 1,96 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 685,31 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 2,93 Prozent auf 64,02 EUR), SMA Solar (+ 2,87 Prozent auf 66,20 EUR), HUGO BOSS (+ 2,25 Prozent auf 59,04 EUR), KION GROUP (+ 2,02 Prozent auf 35,81 EUR) und RATIONAL (+ 1,38 Prozent auf 588,50 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Delivery Hero (-4,30 Prozent auf 26,27 EUR), Nordex (-3,45 Prozent auf 9,91 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (-2,80 Prozent auf 35,40 EUR), Befesa (-2,63 Prozent auf 28,14 EUR) und LEG Immobilien (-2,58 Prozent auf 60,48 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 2 868 186 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 15,520 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Die Lufthansa-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at