Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Abschläge

Der MDAX notiert am vierten Tag der Woche im Minus.

Um 12:10 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 2,21 Prozent leichter bei 29 768,96 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 309,216 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,424 Prozent schwächer bei 30 313,68 Punkten, nach 30 442,89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 30 314,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 763,77 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 0,166 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 22.04.2025, bei 27 278,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bei 27 501,51 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 22.05.2024, den Wert von 27 146,10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15,75 Prozent aufwärts. Bei 30 582,72 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Talanx (-0,35 Prozent auf 115,10 EUR), Bilfinger SE (-0,39 Prozent auf 76,00 EUR), Scout24 (-0,43 Prozent auf 116,60 EUR), Aroundtown SA (-0,44 Prozent auf 2,71 EUR) und thyssenkrupp (-0,46 Prozent auf 8,59 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen freenet (-15,86 Prozent auf 29,72 EUR), CTS Eventim (-10,30 Prozent auf 101,00 EUR), EVOTEC SE (-4,41 Prozent auf 6,80 EUR), Delivery Hero (-3,68 Prozent auf 24,88 EUR) und AUTO1 (-3,43 Prozent auf 24,24 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 1 526 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 29,825 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,69 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

