Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Am Dienstag steht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,39 Prozent im Minus bei 25 146,06 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 248,848 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 25 243,03 Punkte an der Kurstafel, nach 25 244,65 Punkten am Vortag.

Bei 25 243,03 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 129,58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, mit 26 716,80 Punkten bewertet. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.04.2024, den Stand von 26 776,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wies der MDAX 27 610,50 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,31 Prozent abwärts. 27 641,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 11,52 Prozent auf 5,36 EUR), United Internet (+ 0,98 Prozent auf 20,52 EUR), Nordex (+ 0,96 Prozent auf 11,62 EUR), EVOTEC SE (+ 0,89 Prozent auf 9,10 EUR) und TeamViewer (+ 0,37 Prozent auf 10,82 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil TUI (-3,41 Prozent auf 6,39 EUR), Delivery Hero (-1,96 Prozent auf 22,03 EUR), CTS Eventim (-1,74 Prozent auf 76,05 EUR), KION GROUP (-1,40 Prozent auf 38,63 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,26 Prozent auf 109,60 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 968 004 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 19,251 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,99 erwartet. Im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,92 Prozent die höchste Dividendenrendite.

