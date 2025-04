thyssenkrupp-Aktie höher: thyssenkrupp denkt über Zukunft von Materials Services nach

Diese könnte dabei mit mehr als zwei Milliarden Euro bewertet werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. thyssenkrupp habe mit Beratern über Alternativen für thyssenkrupp Materials Services wie eine Abspaltung gesprochen. Auch ein Verkauf sei möglich, da den Konzern entsprechende Interessenten angesprochen hätten.

Die Überlegungen befänden sich in einem frühen Stadium, hieß es in den Kreisen weiter. thyssenkrupp könnte sich auch entscheiden, insbesondere angesichts der aktuellen Marktturbulenzen länger an der Tochter festzuhalten. Ein Unternehmenssprecher äußerte sich der Agentur zufolge nicht konkret zu der Angelegenheit und bekräftigte frühere allgemeine Aussagen des Konzerns.

Die thyssenkrupp-Aktie drehte nach Bekanntwerden der Informationen ins Plus.

Auf XETRA geht es für die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 0,02 Prozent auf 8,65 Euro nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX)