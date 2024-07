Minuszeichen in Frankfurt: SDAX beendet den Handel mit Verlusten

Zum Handelsende bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 1,61 Prozent schwächer bei 14 276,35 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 99,672 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,236 Prozent auf 14 544,81 Punkte an der Kurstafel, nach 14 510,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 245,87 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 549,95 Zählern.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 14 473,71 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 23.04.2024, einen Stand von 14 259,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bewegte sich der SDAX bei 13 682,85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 3,29 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 15 337,24 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 3,94 Prozent auf 68,60 EUR), SFC Energy (+ 2,70 Prozent auf 20,95 EUR), Ceconomy St (+ 1,84 Prozent auf 2,77 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1,38 Prozent auf 32,44 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,33 Prozent auf 1,22 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Hypoport SE (-22,06 Prozent auf 269,20 EUR), DEUTZ (-3,82 Prozent auf 5,42 EUR), SMA Solar (-3,65 Prozent auf 23,78 EUR), BayWa (-3,64 Prozent auf 10,60 EUR) und Vitesco Technologies (-3,63 Prozent auf 57,05 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 796 849 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die Deutsche Wohnen SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 7,304 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX präsentiert die Ceconomy St-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die TAKKT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

