Minuszeichen in Frankfurt: SDAX letztendlich in Rot

Der SDAX gab sich am Donnerstagabend schwächer.

Zum Handelsschluss bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent leichter bei 13 547,08 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94,688 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 577,76 Zählern und damit 0,274 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13 615,09 Punkte).

Bei 13 397,18 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 13 586,74 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,243 Prozent nach unten. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 08.07.2024, einen Stand von 14 622,79 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 08.05.2024, einen Stand von 14 744,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2023, wurde der SDAX mit 13 345,85 Punkten berechnet.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,98 Prozent ein. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 940,72 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Dürr (+ 8,09 Prozent auf 20,84 EUR), TAKKT (+ 3,50 Prozent auf 10,64 EUR), Dermapharm (+ 3,14 Prozent auf 36,10 EUR), BayWa (+ 2,00 Prozent auf 13,24 EUR) und Ceconomy St (+ 1,93 Prozent auf 2,75 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil SMA Solar (-7,70 Prozent auf 22,54 EUR), 1&1 (-5,55 Prozent auf 12,60 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-5,11 Prozent auf 5,86 EUR), GFT SE (-4,87 Prozent auf 21,50 EUR) und GRENKE (-4,37 Prozent auf 26,25 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 857 311 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,439 Mrd. Euro macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,27 erwartet. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

