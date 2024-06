Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel in der Verlustzone

Am Donnerstag tendierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 1,76 Prozent schwächer bei 3 400,62 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 519,831 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,008 Prozent stärker bei 3 461,85 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 461,59 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 400,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 469,64 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,56 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 13.05.2024, bei 3 397,63 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 13.03.2024, den Wert von 3 438,55 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 13.06.2023, bei 3 249,53 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,29 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 0,00 Prozent auf 63,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,04 Prozent auf 22,53 EUR), MorphoSys (-0,59 Prozent auf 67,60 EUR), QIAGEN (-1,02 Prozent auf 40,38 EUR) und Siltronic (-1,04 Prozent auf 75,95 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Kontron (-7,78 Prozent auf 20,14 EUR), SMA Solar (-7,24 Prozent auf 41,52 EUR), EVOTEC SE (-7,02 Prozent auf 8,34 EUR), Nordex (-5,03 Prozent auf 12,45 EUR) und AIXTRON SE (-4,69 Prozent auf 20,94 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6 608 635 Aktien gehandelt. Mit 204,731 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die 1&1-Aktie verzeichnet mit 8,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,17 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

