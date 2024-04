Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start des Mittwochshandels

Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,40 Prozent auf 3 279,11 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 508,295 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,030 Prozent auf 3 291,22 Punkte an der Kurstafel, nach 3 292,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 291,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 271,03 Punkten erreichte.

TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 1,40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, einen Stand von 3 379,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.01.2024, wurde der TecDAX auf 3 224,62 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 17.04.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 321,21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,37 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell PNE (+ 0,76 Prozent auf 13,32 EUR), freenet (+ 0,38 Prozent auf 26,26 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 0,18 Prozent auf 34,10 EUR), MorphoSys (+ 0,15 Prozent auf 67,80 EUR) und Bechtle (+ 0,04 Prozent auf 47,18 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen AIXTRON SE (-2,20 Prozent auf 21,76 EUR), ATOSS Software (-1,60 Prozent auf 246,50 EUR), HENSOLDT (-1,22 Prozent auf 38,72 EUR), Nordex (-1,20 Prozent auf 12,36 EUR) und EVOTEC SE (-1,13 Prozent auf 13,08 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 365 871 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 200,366 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at