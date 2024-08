Minuszeichen in London: FTSE 100 fällt zum Ende des Freitagshandels

Am Freitag bewegte sich der FTSE 100 via LSE zum Handelsende 1,31 Prozent schwächer bei 8 174,71 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,592 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 283,36 Punkte an der Kurstafel, nach 8 283,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 158,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 283,36 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 1,34 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 02.07.2024, bei 8 121,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 172,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, stand der FTSE 100 bei 7 561,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,87 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell International Consolidated Airlines (+ 4,66 Prozent auf 1,67 GBP), Haleon (+ 2,74 Prozent auf 3,68 GBP), United Utilities (+ 2,52 Prozent auf 10,59 GBP), Severn Trent (+ 2,47 Prozent auf 26,53 GBP) und GSK (+ 2,39 Prozent auf 15,63 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Intermediate Capital Group (-7,13 Prozent auf 19,80 GBP), Diploma (-6,99 Prozent auf 40,74 GBP), JD Sports Fashion (-6,57 Prozent auf 1,24 GBP), Melrose Industries (-6,29 Prozent auf 4,83 GBP) und Barclays (-6,19 Prozent auf 2,09 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 220 254 657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 226,052 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 3,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

