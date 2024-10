Minuszeichen in London: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Minus

Der FTSE 100 schloss am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 8 282,52 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,601 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 290,86 Punkte an der Kurstafel, nach 8 290,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 8 261,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 332,68 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 0,460 Prozent nach. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 03.09.2024, den Wert von 8 298,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 171,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 470,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,27 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 2,81 Prozent auf 5,33 GBP), Tesco (+ 2,56 Prozent auf 3,64 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,71 Prozent auf 25,64 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,66 Prozent auf 8,56 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1,50 Prozent auf 1,42 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Phoenix Group (-5,76 Prozent auf 5,24 GBP), Diploma (-5,10 Prozent auf 42,08 GBP), RS Group (-3,75 Prozent auf 7,70 GBP), M&G (-2,50 Prozent auf 2,02 GBP) und Prudential (-2,39 Prozent auf 7,03 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 90 024 708 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 218,272 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at