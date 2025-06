ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 14200 Pence auf "Buy" belassen. Dies schrieb Matthew Weston in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer virtuellen Runde mit dem Management der Briten am Rande der Asco-Krebsforschertagung. Das Event sei in diesem Jahr etwas überschattet von Diskussionen um mögliche Preiseingriffe der Trump-Regierung und Zölle. Der Astra-Chef habe sich dazu nicht geäußert. Begeistert sei das Management über die Studienergebnisse zu Camizestrant und Enhertu sowie deren Chancen in der Erstlinientherapie von Brustkrebs./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2025 / 03:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



