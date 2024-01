Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert letztendlich

Der Dow Jones zeigte sich heute in Rot.

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,62 Prozent leichter bei 37 361,12 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 11,133 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,599 Prozent stärker bei 37 818,05 Punkten, nach 37 592,98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 37 201,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 37 543,18 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, mit 37 305,16 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, lag der Dow Jones bei 33 984,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, stand der Dow Jones bei 34 302,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 0,938 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 37 825,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 201,39 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Walt Disney (+ 2,99 Prozent auf 93,05 USD), Verizon (+ 1,89 Prozent auf 39,29 USD), Home Depot (+ 0,76 Prozent auf 358,43 USD), Goldman Sachs (+ 0,71 Prozent auf 380,45 USD) und IBM (+ 0,70 Prozent auf 166,96 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Boeing (-7,89 Prozent auf 200,52 USD), Nike (-3,18 Prozent auf 101,72 USD), Chevron (-2,43 Prozent auf 143,69 USD), Walgreens Boots Alliance (-1,72 Prozent auf 22,87 USD) und Honeywell (-1,66 Prozent auf 197,77 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 18 761 385 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,643 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Im Dow Jones hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

