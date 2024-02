Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstagmorgen in die Verlustzone.

Um 15:59 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,97 Prozent auf 17 513,86 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,536 Prozent leichter bei 17 591,17 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17 685,98 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 17 487,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 657,08 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 17 314,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.11.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 16 027,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, einen Wert von 12 358,18 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 5,86 Prozent zu Buche. Bei 18 041,45 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit The Kraft Heinz Company (+ 1,87 Prozent auf 35,46 USD), Intel (+ 1,86 Prozent auf 44,32 USD), PepsiCo (+ 1,71 Prozent auf 169,17 USD), AstraZeneca (+ 1,65 Prozent auf 65,33 USD) und Mondelez (+ 1,39 Prozent auf 72,98 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen NVIDIA (-4,45 Prozent auf 693,80 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,85 Prozent auf 167,17 USD), Applied Materials (-3,83 Prozent auf 191,92 USD), JDcom (-3,51 Prozent auf 23,37 USD) und CrowdStrike (-3,11 Prozent auf 319,00 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 2 856 871 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,787 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,91 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at