Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite verliert am Freitag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,60 Prozent schwächer bei 13 140,17 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,697 Prozent auf 13 127,68 Punkte an der Kurstafel, nach 13 219,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 13 171,09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 099,39 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,589 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 06.09.2023, den Stand von 13 872,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2023, stand der NASDAQ Composite bei 13 679,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2022, stand der NASDAQ Composite bei 11 073,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 26,51 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 14 446,55 Punkten. 10 265,04 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Arundel (+ 42,20 Prozent auf 0,25 CHF), Net 1 Ueps Technologies (+ 9,23 Prozent auf 4,26 USD), Donegal Group B (+ 5,58 Prozent auf 14,00 USD), MarketAxess (+ 3,98 Prozent auf 234,58 USD) und Trinity Biotech (+ 3,64 Prozent auf 0,57 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Intevac (-4,29 Prozent auf 3,12 USD), Innodata (-3,61 Prozent auf 8,00 USD), Cerus (-3,55 Prozent auf 1,36 USD), AmeriServ Financial (-3,09 Prozent auf 2,51 USD) und ImmunoGen (-3,07 Prozent auf 15,18 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 377 611 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,577 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die New York Community Bancorp-Aktie präsentiert mit 2,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. In puncto Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 14,96 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at