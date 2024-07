Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite gibt mittags nach

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,32 Prozent schwächer bei 17 814,00 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,199 Prozent schwächer bei 17 835,59 Punkten in den Handel, nach 17 871,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 726,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 935,14 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 3,63 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, lag der NASDAQ Composite bei 17 862,23 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 19.04.2024, bei 15 282,01 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 19.07.2023, einen Stand von 14 358,02 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 20,64 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Elron Electronic Industries (+ 9,52 Prozent auf 1,15 USD), Cutera (+ 8,39 Prozent auf 1,68 USD), MicroStrategy (+ 8,35 Prozent auf 1 685,00 USD), Intuitive Surgical (+ 6,41 Prozent auf 442,82 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 5,85 Prozent auf 29,11 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Sify (-10,68 Prozent auf 0,42 USD), Compugen (-6,42 Prozent auf 1,75 USD), Century Aluminum (-6,01 Prozent auf 16,27 USD), Innodata (-5,44 Prozent auf 17,92 USD) und Euronet Worldwide (-5,40 Prozent auf 99,55 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 962 151 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,158 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at