Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Minus

Am Donnerstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,23 Prozent schwächer bei 14 226,22 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,046 Prozent auf 14 265,05 Punkte an der Kurstafel, nach 14 258,49 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 14 289,20 Punkte, das Tagestief hingegen 14 127,05 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,092 Prozent. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 12 789,48 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, einen Wert von 14 019,31 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, mit 11 468,00 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 36,96 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 265,04 Zähler.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell ImmunoGen (+ 82,75 Prozent auf 29,35 USD), Escalon Medical (+ 20,41 Prozent auf 0,26 USD), Dixie Group (+ 14,46 Prozent auf 0,79 USD), Agenus (+ 10,92 Prozent auf 0,78 USD) und Salesforce (+ 9,36 Prozent auf 251,90 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Ebix (-12,05 Prozent auf 3,94 USD), Cerus (-9,55 Prozent auf 1,61 USD), FARO Technologies (-5,65 Prozent auf 18,37 USD), Intevac (-5,58 Prozent auf 3,72 USD) und VOXX International A (-4,45 Prozent auf 10,74 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die Amazon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23 605 946 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,704 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 42,95 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

