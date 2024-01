Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Start des Mittwochshandels

Um 16:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,50 Prozent schwächer bei 14 719,73 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,867 Prozent tiefer bei 14 814,77 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 944,35 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 14 706,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 14 821,21 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,26 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 14 813,92 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 17.10.2023, einen Wert von 13 533,75 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.01.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 11 095,11 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,313 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 15 063,61 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Enzon Pharmaceuticals (+ 11,43 Prozent auf 0,10 USD), American Superconductor (+ 4,63 Prozent auf 10,17 USD), Ebix (+ 3,57 Prozent auf 2,32 USD), VOXX International A (+ 3,14 Prozent auf 8,54 USD) und Mercantile Bank (+ 2,50 Prozent auf 38,06 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Big 5 Sporting Goods (-17,31 Prozent auf 4,30 USD), Agenus (-6,49 Prozent auf 0,57 USD), Donegal Group B (-6,32 Prozent auf 14,23 USD), JetBlue Airways (-6,24 Prozent auf 4,81 USD) und Atrion (-4,50 Prozent auf 335,21 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 1 773 842 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,655 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die SIGA Technologies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 43,29 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at