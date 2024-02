Minuszeichen in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittag

Am Freitag fällt der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE um 0,37 Prozent auf 38 581,59 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 11,652 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,063 Prozent leichter bei 38 702,11 Punkten, nach 38 726,33 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 38 734,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 38 571,70 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,090 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 09.01.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 37 525,16 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 09.11.2023, bei 33 891,94 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 09.02.2023, bei 33 699,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 2,30 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 38 783,62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Punkten.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Microsoft (+ 1,37 Prozent auf 419,77 USD), Intel (+ 1,18 Prozent auf 43,00 USD), Apple (+ 0,88) Prozent auf 189,98 USD), IBM (+ 0,81 Prozent auf 185,85 USD) und Salesforce (+ 0,29 Prozent auf 292,79 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Walt Disney (-2,44 Prozent auf 107,84 USD), Amgen (-1,60 Prozent auf 290,14 USD), Caterpillar (-1,57 Prozent auf 316,96 USD), Chevron (-1,49 Prozent auf 151,76 USD) und Walgreens Boots Alliance (-1,46 Prozent auf 22,21 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 856 952 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,854 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

